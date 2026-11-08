Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 158
An-Nisa
158
4:158
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَل
ﲆ
رَّفَعَهُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
إِلَيۡهِۚ
ﲉﲊ
وَكَانَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَزِيزًا
ﲍ
حَكِيمٗا
ﲎ
١٥٨
ﲏ
ma Allah lo ha elevato fino a Sé. Allah è eccelso, saggio.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.