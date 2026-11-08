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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 152
An-Nisa
152
4:152
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢
وَٱلَّذِينَ
ﲂ
ءَامَنُواْ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
وَرُسُلِهِۦ
ﲅ
وَلَمۡ
ﲆ
يُفَرِّقُواْ
ﲇ
بَيۡنَ
ﲈ
أَحَدٖ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲋ
سَوۡفَ
ﲌ
يُؤۡتِيهِمۡ
ﲍ
أُجُورَهُمۡۚ
ﲎﲏ
وَكَانَ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
غَفُورٗا
ﲒ
رَّحِيمٗا
ﲓ
١٥٢
ﲔ
Quanto invece a coloro che credono in Allah e nei Suoi Messaggeri e non fanno differenza alcuna tra loro, ecco, presto essi avranno la loro mercede
1
. Allah è perdonatore, misericordioso.
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