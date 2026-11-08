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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 144
An-Nisa
144
4:144
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ١٤٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًا ١٤٤
يَٰٓأَيُّهَا
ﲎ
ٱلَّذِينَ
ﲏ
ءَامَنُواْ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَتَّخِذُواْ
ﲒ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲓ
أَوۡلِيَآءَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲗﲘ
أَتُرِيدُونَ
ﲙ
أَن
ﲚ
تَجۡعَلُواْ
ﲛ
لِلَّهِ
ﲜ
عَلَيۡكُمۡ
ﲝ
سُلۡطَٰنٗا
ﲞ
مُّبِينًا
ﲟ
١٤٤
ﲠ
O voi che credete! Non prendetevi per alleati i miscredenti invece che i credenti. Vorreste dare ad Allah un valido argomento contro voi stessi?
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