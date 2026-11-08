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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 140
An-Nisa
140
4:140
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
وَقَدۡ
ﲵ
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عَلَيۡكُمۡ
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ٱلۡكِتَٰبِ
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أَنۡ
ﲺ
إِذَا
ﲻ
سَمِعۡتُمۡ
ﲼ
ءَايَٰتِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
يُكۡفَرُ
ﲿ
بِهَا
ﳀ
وَيُسۡتَهۡزَأُ
ﳁ
بِهَا
ﳂ
فَلَا
ﳃ
تَقۡعُدُواْ
ﳄ
مَعَهُمۡ
ﳅ
حَتَّىٰ
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يَخُوضُواْ
ﳇ
فِي
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حَدِيثٍ
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غَيۡرِهِۦٓ
ﳊ
إِنَّكُمۡ
ﳋ
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مِّثۡلُهُمۡۗ
ﳍﳎ
إِنَّ
ﳏ
ٱللَّهَ
ﳐ
جَامِعُ
ﳑ
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ﳒ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
فِي
ﳔ
جَهَنَّمَ
ﳕ
جَمِيعًا
ﳖ
١٤٠
ﳗ
Certamente nel Libro è già stato rivelato: «quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro». In verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e i miscredenti nell’Inferno.
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Tafsir Fathul Majid
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