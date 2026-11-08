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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 139
An-Nisa
139
4:139
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَتَّخِذُونَ
ﲦ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲧ
أَوۡلِيَآءَ
ﲨ
مِن
ﲩ
دُونِ
ﲪ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲫﲬ
أَيَبۡتَغُونَ
ﲭ
عِندَهُمُ
ﲮ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲯ
فَإِنَّ
ﲰ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲱ
لِلَّهِ
ﲲ
جَمِيعٗا
ﲳ
١٣٩
ﲴ
loro che si scelgono alleati tra i miscredenti invece che tra i credenti. È la potenza che cercano da loro? In verità tutta la potenza appartiene ad Allah.
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