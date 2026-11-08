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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 138
An-Nisa
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
ﲞ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲟ
بِأَنَّ
ﲠ
لَهُمۡ
ﲡ
عَذَابًا
ﲢ
أَلِيمًا
ﲣ
١٣٨
ﲤ
Annuncia agli ipocriti un doloroso castigo:
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Tafsir Fathul Majid
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