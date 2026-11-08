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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 134
An-Nisa
134
4:134
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا ١٣٤
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ١٣٤
مَّن
ﳆ
كَانَ
ﳇ
يُرِيدُ
ﳈ
ثَوَابَ
ﳉ
ٱلدُّنۡيَا
ﳊ
فَعِندَ
ﳋ
ٱللَّهِ
ﳌ
ثَوَابُ
ﳍ
ٱلدُّنۡيَا
ﳎ
وَٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﳏﳐ
وَكَانَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
سَمِيعَۢا
ﳓ
بَصِيرٗا
ﳔ
١٣٤
ﳕ
Chi desidera compenso terreno, ebbene il compenso terreno e l’altro, sono presso Allah. Allah è Colui Che ascolta e osserva.
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