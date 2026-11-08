[ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ] وه ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی و له نێوانیاندا ههیه ههمووی موڵكی خوای گهورهیهو بهتهنها خۆى ههڵسوكهوتى تیادا دهكات و بهڕێوهى دهبات [ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ] وه به دڵنیایى ئامۆژگاری ئهوانهی پێش ئێوه له ئههلی كتاب وه ئێوهش ئهكهین بهوهی كه تهقوای خوای گهوره بكهن [ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ] بهڵام ئهگهر تهقوای خوای گهوره نهكهن و كوفر بكهن ئهوا ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی و له نێوانیاندا ههیه ههمووی موڵكی خوای گهورهیهو خوای گهوره پێویستی به ئێوه نیه [ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) ] وه خوای گهوره زۆر دهوڵهمهندو بێ پێویست و سوپاسكراوه ههرچی له زهوى و ئاسمان ههیه سوپاسی خوای گهوره دهكات.