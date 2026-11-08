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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 125
An-Nisa
125
4:125
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ١٢٥
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا ١٢٥
وَمَنۡ
ﲀ
أَحۡسَنُ
ﲁ
دِينٗا
ﲂ
مِّمَّنۡ
ﲃ
أَسۡلَمَ
ﲄ
وَجۡهَهُۥ
ﲅ
لِلَّهِ
ﲆ
وَهُوَ
ﲇ
مُحۡسِنٞ
ﲈ
وَٱتَّبَعَ
ﲉ
مِلَّةَ
ﲊ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲋ
حَنِيفٗاۗ
ﲌﲍ
وَٱتَّخَذَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲐ
خَلِيلٗا
ﲑ
١٢٥
ﲒ
Chi [potrebbe scegliere] religione migliore di colui che sottomette ad Allah il suo volto, opera il bene e segue sinceramente la religione di Abramo il sincero? Allah prese Abramo per amico.
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