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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 124
An-Nisa
124
4:124
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ١٢٤
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا ١٢٤
وَمَن
ﱯ
يَعۡمَلۡ
ﱰ
مِنَ
ﱱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱲ
مِن
ﱳ
ذَكَرٍ
ﱴ
أَوۡ
ﱵ
أُنثَىٰ
ﱶ
وَهُوَ
ﱷ
مُؤۡمِنٞ
ﱸ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﱹ
يَدۡخُلُونَ
ﱺ
ٱلۡجَنَّةَ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُظۡلَمُونَ
ﱽ
نَقِيرٗا
ﱾ
١٢٤
ﱿ
Quanto a coloro che, uomini o donne, operano il bene e sono credenti, ecco coloro che entreranno nel Giardino e non subiranno alcun torto, foss’anche [del peso] di una fibra di dattero.
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