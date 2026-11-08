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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 121
An-Nisa
121
4:121
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳀ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﳁ
جَهَنَّمُ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يَجِدُونَ
ﳄ
عَنۡهَا
ﳅ
مَحِيصٗا
ﳆ
١٢١
ﳇ
Ecco coloro che avranno l’Inferno per rifugio, non avranno modo di sfuggirvi.
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