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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 117
An-Nisa
117
4:117
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
إِن
ﲊ
يَدۡعُونَ
ﲋ
مِن
ﲌ
دُونِهِۦٓ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
إِنَٰثٗا
ﲏ
وَإِن
ﲐ
يَدۡعُونَ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
شَيۡطَٰنٗا
ﲓ
مَّرِيدٗا
ﲔ
١١٧
ﲕ
Invocano femmine all’infuori di Lui
1
. Non invocano altro che Satana il ribelle.
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