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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Ayah 115
An-Nisa
115
4:115
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ١١٥
وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٥
وَمَن
ﱞ
يُشَاقِقِ
ﱟ
ٱلرَّسُولَ
ﱠ
مِنۢ
ﱡ
بَعۡدِ
ﱢ
مَا
ﱣ
تَبَيَّنَ
ﱤ
لَهُ
ﱥ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱦ
وَيَتَّبِعۡ
ﱧ
غَيۡرَ
ﱨ
سَبِيلِ
ﱩ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱪ
نُوَلِّهِۦ
ﱫ
مَا
ﱬ
تَوَلَّىٰ
ﱭ
وَنُصۡلِهِۦ
ﱮ
جَهَنَّمَۖ
ﱯﱰ
وَسَآءَتۡ
ﱱ
مَصِيرًا
ﱲ
١١٥
ﱳ
Chi si separa dal Messaggero dopo che gli si è manifestata la guida, e segue un sentiero diverso da quello dei credenti
1
, quello lo allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nell’Inferno. Qual triste destino.
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