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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 9
Al-Buruj
9
85:9
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ٩
ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ ٩
ٱلَّذِي
ﱳ
لَهُۥ
ﱴ
مُلۡكُ
ﱵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱶ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱷﱸ
وَٱللَّهُ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
كُلِّ
ﱻ
شَيۡءٖ
ﱼ
شَهِيدٌ
ﱽ
٩
ﱾ
Colui al Quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra. Allah è Testimone di ogni cosa.
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Tafsir Fathul Majid
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