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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 7
Al-Buruj
7
85:7
وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود ٧
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌۭ ٧
وَهُمۡ
ﱢ
عَلَىٰ
ﱣ
مَا
ﱤ
يَفۡعَلُونَ
ﱥ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱦ
شُهُودٞ
ﱧ
٧
ﱨ
testimoni di quel che facevano ai credenti.
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Tafsir Fathul Majid
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