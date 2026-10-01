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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 5
Al-Buruj
5
85:5
النار ذات الوقود ٥
ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ٥
ٱلنَّارِ
ﱙ
ذَاتِ
ﱚ
ٱلۡوَقُودِ
ﱛ
٥
ﱜ
dal fuoco incessantemente attizzato,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.