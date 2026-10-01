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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 3
Al-Buruj
3
85:3
وشاهد ومشهود ٣
وَشَاهِدٍۢ وَمَشْهُودٍۢ ٣
وَشَاهِدٖ
ﱒ
وَمَشۡهُودٖ
ﱓ
٣
ﱔ
per il testimone e la [sua] testimonianza
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.