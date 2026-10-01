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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 1
Al-Buruj
1
85:1
والسماء ذات البروج ١
وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١
وَٱلسَّمَآءِ
ﱋ
ذَاتِ
ﱌ
ٱلۡبُرُوجِ
ﱍ
١
ﱎ
Per il cielo dalle costellazioni
1
,
Tafsir
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.