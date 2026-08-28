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Tafsir: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
Non facemmo della terra una culla,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال:
"ألم نجعل الأرض مهاداً"
، فراشاً.