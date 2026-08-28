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Tafsir: An-Naba 78:2
An-Naba
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢)
] ئایا دهربارهی ههواڵه ههره گهورهكه پرسیار ئهكهن كه بریتییه له قورئان، یاخود بریتییه له زیندوو بوونهوه.