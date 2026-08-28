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Tafsir: An-Naba 78:11
An-Naba
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
e del giorno un mezzo per le incombenze della vita.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.