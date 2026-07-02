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Al-Ma'idah
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
۞ جَعَلَ
ٱللَّهُ
ٱلۡكَعۡبَةَ
ٱلۡبَيۡتَ
ٱلۡحَرَامَ
قِيَٰمٗا
لِّلنَّاسِ
وَٱلشَّهۡرَ
ٱلۡحَرَامَ
وَٱلۡهَدۡيَ
وَٱلۡقَلَٰٓئِدَۚ
ذَٰلِكَ
لِتَعۡلَمُوٓاْ
أَنَّ
ٱللَّهَ
يَعۡلَمُ
مَا
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَأَنَّ
ٱللَّهَ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٌ
٩٧
Allah ha fatto della Ka‘ba, della Santa Casa, un luogo di preghiera per gli uomini. [Lo stesso vale] per il mese sacro, l’offerta di animali e gli ornamenti delle vittime sacrificali
1
. Ciò affinché sappiate che Allah conosce veramente tutto quello che vi è nei cieli e sulla terra. In verità Allah conosce ogni cosa.
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[
جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ
] خوای گهوره ئهو كهعبه پیرۆزهى داناوه بۆ ئهوهی كه خهڵكی دین و بژێوی ژیانی دونیایان لهوێ دهست بكهوێ، ئهوهی كه ترساو بێ لهوێ ئهمین ئهبێ، ئهوهی لاواز بێ لهوێ بههێز ئهبێ، ئهوهی ئهتوانێ تیجارهت و بازرگانی لێ بكات، ئهوهی ئهتوانێ عیبادهتى لێ بكات [
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
] وه لهو مانگانهی كه (أشهر الحرم)ن (ذو القعدة و ذو الحجة و موحهڕهم و ڕهجهب)ه كوشتار تیایاندا حهرامه [
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
] وه (ههدى) ئهو ئاژهڵانهی كه كهسێك بۆ حهج یان بۆ عومره ئهچێ لهگهڵ خۆیدا ئهیبات بۆ حهرهم لهوێ سهری ئهبڕێ، وه (قهلائید) ئهوهی كه نیشانهی كردووه به ملوانهكهیهك به شتێك كردۆتیه ملی و دیاری كردووه [
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
] تا بزانن كه خوای گهوره زانیاری ههیه به ههرچی له ئاسمانهكان و زهوی و ئهوهى له نێوانیاندا ههیه [
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧)
] وه به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه به ههموو شتێك.