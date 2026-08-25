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Tafsir: Al-Qamar 54:8
Al-Qamar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
إِلَى
ٱلدَّاعِۖ
يَقُولُ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
هَٰذَا
يَوۡمٌ
عَسِرٞ
٨
e si precipiteranno impauriti verso l’Araldo. Diranno i miscredenti: «Ecco un Giorno difficile».
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Tafsir Fathul Majid
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