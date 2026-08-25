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Tafsir: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
عَلَىٰ
ذَاتِ
أَلۡوَٰحٖ
وَدُسُرٖ
١٣
E lo portammo su [quella fatta di] tavole e chiodi
1
.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.