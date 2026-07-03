Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
002

2. Sura Al-Baqarah

La Giovenca

Leggi e ascolta la Sura Al-Baqarah con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione. Traduzione di Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsir
Lezioni
Riflessi