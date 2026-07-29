Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
252
2:252
تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين ٢٥٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢٥٢
تِلۡكَ
ءَايَٰتُ
ٱللَّهِ
نَتۡلُوهَا
عَلَيۡكَ
بِٱلۡحَقِّۚ
وَإِنَّكَ
لَمِنَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٢٥٢
Questi sono i Segni di Allah che ti recitiamo
1
secondo verità. Invero tu sei uno degli inviati.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
Riflettere
Nessuna riflessione da mostrare al momento: inizia la tua riflessione e salvala privatamente oppure condividila con la community di QuranReflect.
Aggiungi una riflessione
Visita QuranReflect
Precedente Sì
Avanti Sì