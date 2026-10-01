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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 7
Al-Inshiqaq
7
84:7
فاما من اوتي كتابه بيمينه ٧
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧
فَأَمَّا
ﱱ
مَنۡ
ﱲ
أُوتِيَ
ﱳ
كِتَٰبَهُۥ
ﱴ
بِيَمِينِهِۦ
ﱵ
٧
ﱶ
Quanto a colui che riceverà il suo libro
1
nella mano destra,
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Tafsir Fathul Majid
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