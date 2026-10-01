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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 5
Al-Inshiqaq
5
84:5
واذنت لربها وحقت ٥
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٥
وَأَذِنَتۡ
ﱤ
لِرَبِّهَا
ﱥ
وَحُقَّتۡ
ﱦ
٥
ﱧ
e obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.