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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 4
Al-Inshiqaq
4
84:4
والقت ما فيها وتخلت ٤
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ٤
وَأَلۡقَتۡ
ﱟ
مَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
وَتَخَلَّتۡ
ﱢ
٤
ﱣ
rigetterà quello che ha in seno e si svuoterà
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.