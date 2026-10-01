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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 20
Al-Inshiqaq
20
84:20
فما لهم لا يومنون ٢٠
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٠
فَمَا
ﲴ
لَهُمۡ
ﲵ
لَا
ﲶ
يُؤۡمِنُونَ
ﲷ
٢٠
ﲸ
Cos’hanno dunque, che non credono
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Tafsir Fathul Majid
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