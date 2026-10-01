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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 19
Al-Inshiqaq
19
84:19
لتركبن طبقا عن طبق ١٩
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍۢ ١٩
لَتَرۡكَبُنَّ
ﲯ
طَبَقًا
ﲰ
عَن
ﲱ
طَبَقٖ
ﲲ
١٩
ﲳ
invero passerete attraverso fasi successive
1
.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.