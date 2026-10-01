[ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (١٩) ] ئێوه حاڵ له دوای حاڵ بهسهرتاندا تێ ئهپهڕێ، پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - خۆی تهفسیری ئهم ئایهته ئهكات كه ابن عهباس ئهفهرمووێ: {حَالًا بَعْدَ حَالٍ} (أخرجه البخاري في التفسير - تفسير سورة الانشقاق: ٨ / ٦٩٨) ئهو له پێغهمبهری خواوه - صلی الله علیه وسلم - بیستوویهتى، واته: ئێوه سهرهتا دڵۆپه ئاوێكن پاشان ئهبنه خوێنێكی مهیوو، ئینجا ئهبنه پارچه گۆشتێك، تا له دایك ئهبن دوایی منداڵن دوایی گهنجن دوایی پیرن تا ئهمرن، حاڵ بهسهر حاڵ بهسهر ئێوهدا تێ ئهپهڕێ، یاخود له دونیادا جاری وا ههیه فهقیرن و دوای فهقیری و ههژاری دهوڵهمهندی دێت، دوای ناخۆشی خۆشی دێت، دوای دهوڵهمهندی فهقیری دێت یان به پێچهوانهوه، دوای لهشساغی نهخۆشی دێت، ئێوه بهردهوام له گۆڕاندان حاڵ له دوای حاڵ، یاخود مهبهست پێی قیامهته كهسانێك له دونیادا دهوڵهمهندو دهسهڵاتدار بوونه له قیامهتدا له دۆزهخدان، وه به پێچهوانهوه كهسانێك له دونیادا نزم و فهقیرو ههژار بوونه له قیامهتدا له بهههشتدان، واته: بهردهوام ئێوه له گۆڕانكاریدان حاڵ له دوای حاڵ تا بهرهو بهههشت یان بهرهو دۆزهخ بهڕێ ئهكرێن.