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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 17
Al-Inshiqaq
17
84:17
والليل وما وسق ١٧
وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١٧
وَٱلَّيۡلِ
ﲧ
وَمَا
ﲨ
وَسَقَ
ﲩ
١٧
ﲪ
per la notte e per quello che essa avvolge
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.