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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 11
Al-Inshiqaq
11
84:11
فسوف يدعو ثبورا ١١
فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًۭا ١١
فَسَوۡفَ
ﲈ
يَدۡعُواْ
ﲉ
ثُبُورٗا
ﲊ
١١
ﲋ
invocherà l’annientamento,
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Tafsir Fathul Majid
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