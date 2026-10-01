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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 10
Al-Inshiqaq
10
84:10
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ١٠
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ١٠
وَأَمَّا
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أُوتِيَ
ﲃ
كِتَٰبَهُۥ
ﲄ
وَرَآءَ
ﲅ
ظَهۡرِهِۦ
ﲆ
١٠
ﲇ
Quanto a colui che riceverà il suo libro da dietro la schiena
1
,
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Tafsir Fathul Majid
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