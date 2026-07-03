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003

3. Sura Ali 'Imran

La Famiglia di Imran

Leggi e ascolta la Sura Ali 'Imran con traduzione, tafsir, recitazione audio, significato parola per parola e traslitterazione. Traduzione di Tafheem e Qur'an - Syed Abul A'la Maududi.

Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
الف لام میم
Tafsir
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