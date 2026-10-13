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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
ﱁ
هَٰذَا
ﱂ
رَحۡمَةٞ
ﱃ
مِّن
ﱄ
رَّبِّيۖ
ﱅﱆ
فَإِذَا
ﱇ
جَآءَ
ﱈ
وَعۡدُ
ﱉ
رَبِّي
ﱊ
جَعَلَهُۥ
ﱋ
دَكَّآءَۖ
ﱌﱍ
وَكَانَ
ﱎ
وَعۡدُ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
حَقّٗا
ﱑ
٩٨
ﱒ
Disse: «Ecco una misericordia che proviene dal mio Signore. Quando verrà la promessa
1
del mio Signore, sarà ridotta in polvere; e la promessa del mio Signore è veridica».
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