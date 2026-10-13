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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 92
Al-Kahf
92
18:92
ثم اتبع سببا ٩٢
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٩٢
ثُمَّ
ﲢ
أَتۡبَعَ
ﲣ
سَبَبًا
ﲤ
٩٢
ﲥ
Seguì poi una via.
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Tafsir Fathul Majid
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