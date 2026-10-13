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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 91
Al-Kahf
91
18:91
كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ٩١
كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًۭا ٩١
كَذَٰلِكَۖ
ﲚﲛ
وَقَدۡ
ﲜ
أَحَطۡنَا
ﲝ
بِمَا
ﲞ
لَدَيۡهِ
ﲟ
خُبۡرٗا
ﲠ
٩١
ﲡ
Così avvenne e Noi abbracciavamo nella Nostra scienza tutto quello che era presso di lui.
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Tafsir Fathul Majid
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