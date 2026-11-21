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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 86
Al-Kahf
86
18:86
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
بَلَغَ
ﱑ
مَغۡرِبَ
ﱒ
ٱلشَّمۡسِ
ﱓ
وَجَدَهَا
ﱔ
تَغۡرُبُ
ﱕ
فِي
ﱖ
عَيۡنٍ
ﱗ
حَمِئَةٖ
ﱘ
وَوَجَدَ
ﱙ
عِندَهَا
ﱚ
قَوۡمٗاۖ
ﱛﱜ
قُلۡنَا
ﱝ
يَٰذَا
ﱞ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﱟ
إِمَّآ
ﱠ
أَن
ﱡ
تُعَذِّبَ
ﱢ
وَإِمَّآ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَتَّخِذَ
ﱥ
فِيهِمۡ
ﱦ
حُسۡنٗا
ﱧ
٨٦
ﱨ
Quando giunse all’[estremo] occidente
1
, vide il sole che tramontava in una sorgente ribollente e nei pressi c’era un popolo. Dicemmo: «O Bicorne, puoi punirli oppure esercitare benevolenza nei loro confronti».
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