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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 81
Al-Kahf
81
18:81
فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما ٨١
فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًۭا مِّنْهُ زَكَوٰةًۭ وَأَقْرَبَ رُحْمًۭا ٨١
فَأَرَدۡنَآ
ﲠ
أَن
ﲡ
يُبۡدِلَهُمَا
ﲢ
رَبُّهُمَا
ﲣ
خَيۡرٗا
ﲤ
مِّنۡهُ
ﲥ
زَكَوٰةٗ
ﲦ
وَأَقۡرَبَ
ﲧ
رُحۡمٗا
ﲨ
٨١
ﲩ
e abbiamo voluto che il loro Signore desse loro in cambio [un figlio] più puro e più degno di affetto.
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