Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 75
Al-Kahf
75
18:75
۞ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ٧٥
۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٥
۞ قَالَ
ﱁ ﱂ
أَلَمۡ
ﱃ
أَقُل
ﱄ
لَّكَ
ﱅ
إِنَّكَ
ﱆ
لَن
ﱇ
تَسۡتَطِيعَ
ﱈ
مَعِيَ
ﱉ
صَبۡرٗا
ﱊ
٧٥
ﱋ
Rispose: «Non ti avevo detto che non avresti avuto pazienza insieme con me?».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.