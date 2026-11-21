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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 71
Al-Kahf
71
18:71
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
ﲱ
إِذَا
ﲲ
رَكِبَا
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلسَّفِينَةِ
ﲵ
خَرَقَهَاۖ
ﲶﲷ
قَالَ
ﲸ
أَخَرَقۡتَهَا
ﲹ
لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
ﲻ
لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
ﲾ
إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
ﳀ
Partirono entrambi e, dopo essere saliti su una nave, quello vi produsse una falla. Chiese [Mosè]: «Hai prodotto la falla per far annegare tutti quanti? Hai certo commesso qualcosa di atroce!».
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