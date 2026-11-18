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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 7
Al-Kahf
7
18:7
انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا ٧
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةًۭ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًۭا ٧
إِنَّا
ﱠ
جَعَلۡنَا
ﱡ
مَا
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱤ
زِينَةٗ
ﱥ
لَّهَا
ﱦ
لِنَبۡلُوَهُمۡ
ﱧ
أَيُّهُمۡ
ﱨ
أَحۡسَنُ
ﱩ
عَمَلٗا
ﱪ
٧
ﱫ
In verità abbiamo voluto abbellire la terra di tutto quel che vi si trova per verificare chi di loro opera al meglio;
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