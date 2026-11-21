Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 68
Al-Kahf
68
18:68
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٦٨
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًۭا ٦٨
وَكَيۡفَ
ﲏ
تَصۡبِرُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
مَا
ﲒ
لَمۡ
ﲓ
تُحِطۡ
ﲔ
بِهِۦ
ﲕ
خُبۡرٗا
ﲖ
٦٨
ﲗ
Come potresti aver pazienza dinnanzi a cose che non potrai comprendere?».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.