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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلۡكَ
ﲱ
ٱلۡقُرَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ
ﲳ
لَمَّا
ﲴ
ظَلَمُواْ
ﲵ
وَجَعَلۡنَا
ﲶ
لِمَهۡلِكِهِم
ﲷ
مَّوۡعِدٗا
ﲸ
٥٩
ﲹ
Quelle città
1
le facemmo perire quando [i loro abitanti] furono ingiusti; per ognuna avevamo stabilito un termine per la loro distruzione.
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