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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 58
Al-Kahf
58
18:58
وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مويلا ٥٨
وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌۭ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًۭا ٥٨
وَرَبُّكَ
ﲛ
ٱلۡغَفُورُ
ﲜ
ذُو
ﲝ
ٱلرَّحۡمَةِۖ
ﲞﲟ
لَوۡ
ﲠ
يُؤَاخِذُهُم
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَسَبُواْ
ﲣ
لَعَجَّلَ
ﲤ
لَهُمُ
ﲥ
ٱلۡعَذَابَۚ
ﲦﲧ
بَل
ﲨ
لَّهُم
ﲩ
مَّوۡعِدٞ
ﲪ
لَّن
ﲫ
يَجِدُواْ
ﲬ
مِن
ﲭ
دُونِهِۦ
ﲮ
مَوۡئِلٗا
ﲯ
٥٨
ﲰ
Il tuo Signore è il Perdonatore, Colui Che detiene la misericordia. Se considerasse quello che hanno fatto, certamente affretterebbe il castigo; ma ognuno di loro ha un termine e nessuno potrà sfuggirvi.
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