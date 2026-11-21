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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 57
Al-Kahf
57
18:57
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ٥٧
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٥٧
وَمَنۡ
ﱺ
أَظۡلَمُ
ﱻ
مِمَّن
ﱼ
ذُكِّرَ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِ
ﱾ
رَبِّهِۦ
ﱿ
فَأَعۡرَضَ
ﲀ
عَنۡهَا
ﲁ
وَنَسِيَ
ﲂ
مَا
ﲃ
قَدَّمَتۡ
ﲄ
يَدَاهُۚ
ﲅﲆ
إِنَّا
ﲇ
جَعَلۡنَا
ﲈ
عَلَىٰ
ﲉ
قُلُوبِهِمۡ
ﲊ
أَكِنَّةً
ﲋ
أَن
ﲌ
يَفۡقَهُوهُ
ﲍ
وَفِيٓ
ﲎ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲏ
وَقۡرٗاۖ
ﲐﲑ
وَإِن
ﲒ
تَدۡعُهُمۡ
ﲓ
إِلَى
ﲔ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲕ
فَلَن
ﲖ
يَهۡتَدُوٓاْ
ﲗ
إِذًا
ﲘ
أَبَدٗا
ﲙ
٥٧
ﲚ
Quale peggior ingiusto di colui che si allontana dai segni di Allah, dopo che essi gli sono stati ricordati, e che dimentica quello che ha commesso
1
? Abbiamo posto un velo sui loro cuori, sì che non capiscano e abbiamo messo una pesantezza nelle loro orecchie. Anche se li richiami alla retta via, essi non la seguiranno mai.
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Tafsir Fathul Majid
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