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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 56
Al-Kahf
56
18:56
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ٥٦
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًۭا ٥٦
وَمَا
ﱥ
نُرۡسِلُ
ﱦ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱧ
إِلَّا
ﱨ
مُبَشِّرِينَ
ﱩ
وَمُنذِرِينَۚ
ﱪﱫ
وَيُجَٰدِلُ
ﱬ
ٱلَّذِينَ
ﱭ
كَفَرُواْ
ﱮ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﱯ
لِيُدۡحِضُواْ
ﱰ
بِهِ
ﱱ
ٱلۡحَقَّۖ
ﱲﱳ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﱴ
ءَايَٰتِي
ﱵ
وَمَآ
ﱶ
أُنذِرُواْ
ﱷ
هُزُوٗا
ﱸ
٥٦
ﱹ
Non inviammo i profeti se non per annunciare ed ammonire. I miscredenti usano le menzogne per indebolire la verità. Deridono i Nostri segni e ciò di cui li si avverte.
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