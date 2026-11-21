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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Ayah 55
Al-Kahf
55
18:55
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ٥٥
وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًۭا ٥٥
وَمَا
ﱑ
مَنَعَ
ﱒ
ٱلنَّاسَ
ﱓ
أَن
ﱔ
يُؤۡمِنُوٓاْ
ﱕ
إِذۡ
ﱖ
جَآءَهُمُ
ﱗ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱘ
وَيَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
رَبَّهُمۡ
ﱚ
إِلَّآ
ﱛ
أَن
ﱜ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱝ
سُنَّةُ
ﱞ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱟ
أَوۡ
ﱠ
يَأۡتِيَهُمُ
ﱡ
ٱلۡعَذَابُ
ﱢ
قُبُلٗا
ﱣ
٥٥
ﱤ
Cosa mai impedisce agli uomini di credere, dopo che è giunta loro la Guida, e di chiedere perdono al loro Signore? [Vogliono] subire il destino dei loro avi e [che] li colpisca in pieno il castigo?
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